Mann überfährt Reh: Anstatt den Unfall zu melden, will er es essen

Beamte der Polizeiinspektion Hof hatten gestern gegen 17.50 Uhr einen Einsatz in der Oelsnitzer Straße. In dem Mehrfamilienhaus wurden die Beamten auf einen merkwürdigen Vorfall aufmerksam. Im Keller des Anwesens in einer stillgelegten Toilette, zerwirkte gerade ein 34-jähriger dort wohnender Mann ein Reh.Die Beamten fragten ihn, wo er denn das Tier her hätte. Es stellte sich heraus, dass der Mann offenbar kurz zuvor einen Wildunfall gehabt hatte. Anstatt die Polizei zu verständigen und den Jagdrevierpächter zu informieren, packte er das Reh kurzerhand in den Kofferraum seines Pkw. Das so "erlegte" Wild sollte dann im Keller des Anwesens in verzehrfähige Portionen zerteilt werden.Die Polizisten stoppten jedoch das Vorhaben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem "Bayerischen Jagdgesetz" bzw. wegen "Jagdwilderei".