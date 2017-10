Lkw in Oberfranken kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Zwischen Schwarzenbach am Wald und Naila kam es am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 173 zu einem spektakulären Verkehrsunfall.Ein Lkw kam laut Angaben der Polizeiinspektion Naila von der Fahrbahn ab, fuhr in die Wiese und landete schließlich auf einer Seite. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus dem Unfallwrack befreien und musste von der Feuerwehr über die Frontscheibe gerettet werden. Er kam zur Abklärung ins Krankenhaus, ist aber nach aktuellem Informationsstand nicht verletzt.Der Lkw wurde vom Abschleppdienst wieder aufgerichtet. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich einseitig gesperrt.