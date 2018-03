Landkreis Hof: Tresor mit mehreren Kelchen aus Sakristei gestohlen

Auf den Inhalt eines Tresors aus der Sakristei der Marienkirche in Stammbach (Landkreis Hof) hatten es unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Montag bis Donnerstag abgesehen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise.In der Zeit zwischen Montag und Donnerstagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Kirche in der Bahnhofstraße. Nachdem die Diebe in die Sakristei gelangten, rissen sie den dort befindlichen Tresor aus der Halterung und entwendeten den Safe mitsamt des Inhaltes von mehreren Kelchen. Die sakralen Gegenstände hatten einen Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Da der Tresor knapp 80 Kilogramm schwer ist, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich zumindest um zwei Täter handelt und die Unbekannten zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und fragt:-Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Marienkirche verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?-Hat möglicherweise jemand den Tresor und/oder die Kelche aufgefunden?-Wer kann sonst Hinweise geben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Polizei melden.