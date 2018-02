Landkreis Hof: Radfahrerin schleudert über Motorhaube und verletzt sich schwer

Der Dienstag, 22. August 2017, endete für eine 47-jährige Radfahrerin im Krankenhaus. Die Frau war laut Polizei auf den Schauensteiner Radweg unterwegs, als sie auf Höhe des Helmbrechtser Naturfreibades von einem Auto erfasst wurde. Ein 31-Jähriger Autofahrer überquerte den Radweg, als die Frau angefahren kam und nicht mehr bremsen konnte.Laut Polizei wurde die 47-Jährige daraufhin aus ihrem Sattel über die Motorhaube des Autos geschleudert. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen und musste per Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Reparaturkosten des Fahrrad beziffern die Beamten auf rund 500 Euro.