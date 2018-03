Landkreis Hof: Frau prallt mit Auto gegen Baum und überschlägt sich

Zu dem Verkehrsunfall kam es laut Polizei am Dienstag gegen 17.10 Uhr in Feilitzsch in der Regnitzstraße. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin verlor auf den winterlichen Straßenverhältnissen auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und überschlug sich.



Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Hofer Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.