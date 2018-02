?Hof - in Bayern ganz oben? sagen die Hofer gerne über ihre Stadt ? und das gilt auch für den Genuss! Unsere Stadt zeichnet sich durch eine hohe Dichte an Bäckereien und Metzgereien aus. Einher damit geht eine große Vielfalt an ausgezeichneten Lebensmitteln: Angefangen von den vielen Bratwurst-, Schinken- und Wurstvariationen, verschiedenste Gebäcke und Backwaren, aber auch Fisch, Obst und Käsespezialitäten ? und das alles in einer Qualität, die ihresgleichen sucht. Neben der feinwürzigen Hofer Rindfleischwurst, die es sogar bis in das europäische Register regionaltypischer Spezialitäten geschafft hat, kennt man die Hofer Schnitz, das Hofer Allerlei, Leberkäs?, den Schwaas, Aus? zogene und viele weitere Hof-Genüsse.

Welche das sind, erfährt man bei einem kulinarischen Stadtspaziergang mit einem Genussbotschafter der Genussregion Oberfranken. Dabei können herzhafte aber auch süße Leckereien probiert werden.

Treffpunkt ist am Samstag, 10. Februar 2018 um 10.00 Uhr am Rathausbrunnen, Klosterstr. 1.

Kosten: 12 Euro/Person.

Dauer ca. 2 Stunden.

Damit ausreichend Kostproben bereit stehen ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag unbedingt erforderlich: Tourist-Information Hof, Tel. 09281/815-7777, touristinfo@stadt-hof.de

Nächster kulinarischer Stadtspaziergang:

Samstag, 10. März 2018





Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof