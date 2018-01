Kreis Hof: Unbekannter packt 17-Jährige am Arm und will sie ins Gebüsch ziehen

Eine 17-jährige Besucherin des Wiesenfestes in Stammbach wurde am Sonntag gegen 1 Uhr nachts von einem unbekannten Mann unsittlich angesprochen und am Arm gepackt. #



Laut Polizei war die junge Frau war auf dem Weg zur Damentoilette, als sie von dem Mann bedrängt und am Arm in Richtung eines Gebüsches gezogen wurde. Der Täter ließ los, als sie ihm klar sagte, dass sie dies nicht will.



Sie ging anschließend zurück zum Festzelt. Der Täter war ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, kurze, braune Haare und hatte einen 3-Tage-Bart. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Münchberg.