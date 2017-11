Für einen Bauarbeiter in Münchberg, Landkreis Hof endete der Arbeitstag am Dienstag mit schweren Schmerzen: Der 41-Jährige arbeitete am Vormittag auf einem Baugerüst in der Pilsenstraße.Laut Polizei stürzte der Mann bei Außenarbeiten am Gebäude mehrere Meter in die Tiefe. Die Beamten nehmen als Grund dafür, eine Unachtsamkeit beim Wechseln der Gerüstseite an.Der 41-Jährige erlitt Knochenbrüche an Becken, Oberschenkel und Unterarm.