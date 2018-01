Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Hofer Weihnachtsmarkt wieder kostenlose Christbäume. Die Bäume haben in den letzten vier Wochen die Weihnachtsmarkt-Hütten geschmückt. Wer noch ein Bäumchen für daheim sucht, kann es sich am Samstag, den 23. Dezember, kostenlos abholen. Einfach vorbeikommen, Christbaum abschneiden und mitnehmen.

