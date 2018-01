Seit 2015 gibt es in der Hofer Innenstadt, genauer an der Marienkirche, die Gewerbestele der Stadt Hof. Nun wurden durch Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und beteiligte Einzelhändler gleich drei neue Standorte eingeweiht. Ziel ist es in der 1a-Einkaufslage, die Besucher auch in die abzweigenden Einkaufsstraßen zu leiten, indem man auf der Gewerbestele auf die Geschäfte im jeweiligen Straßenzug aufmerksam macht. Die neuen und modern gestalteten Anlagen stehen an der Altstadtpassage, am Hofer Rathaus sowie in der Ludwigstraße, Ecke Karlstraße. Damit umfasst das Angebot der umsetzenden Firma Klimm nunmehr 24 Gewerbegebiet Hinweisanlagen und 4 innerstädtische Gewerbestelen. Freie Flächen gibt es unter anderem noch auf der Stele an der Altstadtpassage und Ludwigsstraße/Ecke Karlstraße.

Dazu Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner:

?Die Gewerbestelen sind für Hofer Bürgerinnen und Bürger wie für Touristen gleichsam attraktiv und informativ. Das Design ist unaufdringlich, sticht beim Flanieren aber trotzdem ins Auge. Besonders freue ich mich, dass auch ein Hinweis auf den Hofer Wochenmarkt untergebracht wurde.?

Die Informationsstelen sind Teil des Hofer Kernstadtkonzeptes. Von den knapp 60 Maßnahmen dort festgelegten Maßnahmen wurden bereits etliche umgesetzt bzw. befinden sich gerade in der Umsetzung oder in der Endphase der Planung.

Rainer Paar, Kundenberater der Firma Klimm, erklärt: ?In den abzweigenden Geschäftsstraßen und Passagen befinden sich häufig individuelle, spezialisierte Fachgeschäfte, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe. Gemeinsam mit dem Innenstadtgewerbe haben Stadt und Stadtmarketing ein Gewerbeinformationssystem konzipiert, dass dem Betrachter signalisiert ?hier geht?s weiter?. Optisch soll die neue Gewerbestele sowohl die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als auch sich in das Stadtbild integrieren. Das Interesse an der Gewerbestele war seitens des innerstädtischen Gewerbes von Anfang an groß. Hergestellt und gewartet wird die Stele von der Firma Klimm selbst.?

Interessenten können sich bei der Firma Klimm, Herrn Rainer Paar und Herrn Volker Flick, oder beim Stadtmarketing Hof melden. Ein Hinweis für Interessenten: Allen Werbekunden steht gleichberechtigt als Werbetafel nur eine Größe zur Verfügung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof