In Hof geht nichts verloren:

Haben Sie Ihre Jacke vergessen, den Schlüssel verloren oder den Geldbeutel liegen gelassen? Ein umfangreiches ?Sortiment? an gefundenen Gegenständen wartet im Fundbüro der Stadt Hof auf Abholung. Brillen, Schirme, Kleidungsstücke aller Art, Taschen, Uhren und Schmuck sowie auch Handys verschiedener Marken sind wieder dabei.

Eigentümer der gefundenen Gegenstände haben die Möglichkeit, ihre Sachen bis sechs Monate nach der Anzeige des Fundes im Fundbüro der Stadt Hof - Bürgerzentrum, Karolinenstraße 40, abzuholen. Danach gehen sie in das Eigentum des Finders über oder werden versteigert, wenn dieser kein Interesse daran hat.

Die genaue Liste aller in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017 beim städtischen Fundbüro abgegebenen Fundsachen hängt an den Amtstafeln im Rathaus und allen anderen städtischen Verwaltungsgebäuden sowie im Gebäude der Polizeiinspektion in der Kulmbacher Straße 101 aus.

Haben Sie etwas verloren? Hier kommen Sie direkt zur Suchfunktion im Online-Fundamt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof