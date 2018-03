Auch in diesem Jahr sind die ?Hofer Wertpapiere? eine schöne Verschenk-Idee zu Ostern. In vielen Fachgeschäften, Dienstleistungs-, Gastronomie,- und Handwerksbetrieben sowie Freizeiteinrichtungen im gesamten Hofer Stadtgebiet können die Einkaufsgutscheine eingelöst werden. Jeder Beschenkte findet das Richtige, wie zum Beispiel ein neues Frühjahrsoutfit, einen schönen Familienausflug in einer Hofer Freizeit- oder Wellnesseinrichtung oder ein leckeres Essen in der ansässigen Gastronomie. Jeder Gutschein hat einen Wert von 10 Euro. Es können mehrere Gutscheine zugleich eingelöst werden. So hat man zum einen Freude verschenkt, zum anderen bindet man gleichzeitig Kaufkraft in Hof.

Die Hofer Wertpapiere erhalten Sie in der Tourist-Information am Rathaus. Weitere Infos zu den Wertpapieren sowie eine laufend aktualisierte Liste mit den teilnehmenden Geschäften finden sich unter www.stadtmarketing-hof.de.

Viel Spaß beim Schenken wünscht der Stadtmarketing Hof e.V.!

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof