Hof: Zollfahnder finden halbe Tonne Marihuana in Lkw auf A9

von DPA

Eine halbe Tonne Marihuana haben Zollfahnder bei Hof in Bayern auf der Autobahn 9 in einem Lastwagen sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn sei bereits Anklage erhoben worden, sagte ein Zollsprecher am Freitag: "Es ist ein beachtlicher Fund."



Am Mittwoch wollen Zoll und Staatsanwaltschaft in München weitere Details bekanntgeben. Dabei soll das Marihuana auch gezeigt werden, das im Lkw in das Zollfahndungsamt München gebracht wurde.



Marihuana wird immer wieder in größeren Mengen sichergestellt. So habe der Zoll im Oktober 2013 bei Nürnberg 645 Kilogramm aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt seien in Deutschland im Jahr 2016 sechs Tonnen Marihuana sichergestellt worden.