Hof: Männer prügeln sich mit über 2 Promille - und bemerken die Polizei nicht

Beamte beobachteten am Dienstag in der Gabelsbergerstraße in Hof eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Noch bevor die Beamten eingreifen konnten, gingen die beiden 43 und 29 Jahre alten Männer aufeinander los.



Die Beamten gingen dazwischen und trennten die beiden Männer wieder voneinander. Wie die Polizei berichtet, ergaben die vor Ort durchgeführten Atemalkoholtests Werte jenseits der zwei Promille.



Da der 29 Jahre alte Mann die anwesenden Einsatzkräfte beleidigte, gestaltete sich die Personalienfeststellung als äußerst schwierig. Nun bekommt dieser eine zusätzliche Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.