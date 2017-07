Hof: 25-Jährige wird völlig betrunken mit Kleinkind am Bahnhof aufgegriffen

Mit 3,14 Promille Atemalkohol trafen Bundespolizisten am Donnerstagabend (19. Juli) eine 25-jährige Mutter mit ihrem vierjährigen Kind am Hofer Hauptbahnhof an.



Da die junge Frau infolge eines hohen Alkoholkonsums Probleme beim Laufen hatte, teilweise orientierungslos war und aufgrund diesen Zustandes eine vernünftige Beaufsichtigung ihres Sohnes ausgeschlossen war, wurde sie vorübergehend in polizeilichen Schutzgewahrsam genommen. Sie gab an, dass sie ihren Lebenspartner in der Justizvollzugsanstalt Hof besucht hat und nun mit dem Zug nach Hause fahren möchte, so die Polizei.



Die daraufhin telefonisch verständigte Mutter der stattlich alkoholisierten Kulmbacherin eilte sofort zum Hofer Bundespolizeirevier und nahm dort die volltrunkene Tochter und das Kind persönlich in Empfang. Das zuständige Jugendamt wird über den Vorfall informiert.