Viele Unfälle wegen Winterwetter in Franken - Auto prallt in Rettungswagen

Unfall mit Rettungswagen in Mittelfranken

Unfälle im Landkreis Hof



Auch bei Coburg krachte es mehrmals



Überfrierende Nässe bei Neustadt bei Coburg

Unfälle wegen Winterwetter im Kreis Lichtenfels

Teuschnitz im Kreis Kronach: Fahrer rutscht von Fahrbahn

Unfall im Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen: Gleich zwei Fahrzeuge aus der Kurve geflogen

Mittelfranken: Unfall bei Feuchtwangen

Rutschen wegen Schneematsch im Kreis Erlangen-Höchstadt

In Unterfranken und Oberfranken kam es am Freitag und am Samstag zu zahlreichen Unfällen wegen der Witterungsverhältnisse.Der schwerste Unfall ereignete sich am Samstagmorgen im Kreis Ansbach, wo es in der Nacht sehr viel geschneit hatte. Dort prallte ein Auto auf schneeglatter Straße in einen Rettungswagen, der zu einem ersten Unfall gerufen worden war. Mehrere Menschen wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Dinkelsbühler Polizei noch keine Angaben machen. Der komplette Unfallbericht Zu zwei Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von 2000 Euro kam es laut oberfränkischer Polizeiam Freitagmorgen im Kreis Hof. Gegen 06.25 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße von Weißdorf in Richtung Münchberg. An der "Wulmersreuther Höhe" kam sie, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete anschließend im Straßengraben. Verletzt wurde die Fahrerin nicht.Zu einem zweiten Unfall kam es kurze Zeit später auf der Kreisstraße von Wüstenselbitz in Richtung Burkersreuth. In einer Kurve verlor ein 25-Jähriger auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auch hier wurden die Fahrzeugführer glücklicherweise nicht verletzt.Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagmorgen zu mehreren Unfällen bei Coburg aufgrund widriger Straßenverhältnisse. Gegen 06.40 Uhr bog ein 20-jähriger Fahrer in Neustadt bei Coburg zu schnell von der Sonneberger Straße nach rechts in den Mühlweg ab. Wegen Schneeglätte geriet er ins Schleudern und prallte mit der Front seines Wagens gegen einen Baum. Insgesamt entstand ein Schaden von 2000 Euro. Etwa eine Stunde später befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto die Staatsstraße 2206 von Schalkau kommend in Richtung Rödental. In der langgezogenen Linkskurve bei der Staumauer des Froschgrundsees geriet ihr Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern. Er prallte zunächst nach links gegen die Leitplanke und anschließend nach rechts gegen die Leitplanke. Hierbei entstand ein Schaden von insgesamt 6000 Euro. Zum Glück blieben die Fahrer unverletzt. Beide Fahrer bekommen allerdings noch eine Bußgeldanzeige.Überfrierende Nässe war Grund für einen Unfall am Freitagabend. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2708 von Neustadt in Richtung Fürth am Berg. Kurz nach dem Heubischer Kreisel in einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinem Wagen und rutschte in den Straßengraben. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden von 3000 Euro, der Mann blieb aber unverletzt. Ihn erwartet jedoch eine Bußgeldanzeige.Gleich mehrere Verkehrsunfälle musste die Polizei Lichtenfels angesichts von Kälte und Schneefall am Freitag im Laufe des Tages verzeichnen. Das berichten die Beamten am Samstag. Hinzu kommt außerdem die jeweils nicht angepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. So stieß eine 18-jährige Polo-Fahrerin in Roth gegen einen Jägerzaun und verursachte dabei einen Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.Ebenso rutschte ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen in Lahm in ein Carport und auf das darin befindliche Auto: Schaden etwa 8000 Euro. Und nicht zuletzt war ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Alfa Romeo die Bilanz, als eine 23-Jährige wegen derselben Ursachen zwischen Altenkunstadt und Burkheim im Straßengraben landete.Am Freitagvormittag befuhr der Fahrer eines Sprinters die Talstraße im Ortsteil Hasslach in Richtung Steinbach am Wald. Auf der schneebedeckten Fahrbahn rutschte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 12500 Euro. Beide Fahrzeuge musste aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden.Plötzlich auftretende Fahrbahnglätte führte am Freitagnachmittag bei Hofstetten bei Königsberg in Unterfranken zu einem Unfall mit drei Beteiligten. Das berichtet die Polizei.Zunächst blieb ein Lkw mit Sattelauflieger an einer Steigung der Staatsstraße nach Ebern hängen. Ein nachfolgender Wagen konnte noch rechtzeitig anhalten, aber ein weiterer schaffte es nicht mehr und rutschte gegen die beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden in Höhe von gut 25.000 Euro dagegen ist enorm.Am Freitagnachmittag haben sich auf der B286 zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen gleich zwei Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit ereignet. In beiden Fällen ist eine, den Wetter- und Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache. Das berichtet die unterfränkische Polizei.Gegen 15 Uhr verlor eine 46-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich im Straßengraben. Der am Leitpfosten entstandene Schaden wurde nicht gemeldet, weshalb gegen die Fahrzeugführerin zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde.Gegen 17 Uhr ereignete sich nur wenige Meter unterhalb ein weiterer Verkehrsunfall bei welchem eine 37-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug im linken Straßengraben landete. Glücklicherweise wurden bei beiden Verkehrsunfällen keine Menschen verletzt.Am Freitag kurz nach 20 Uhr fuhr ein 28-jähriger Fahrer in Metzlesberg Richtung Feuchtwangen. Am Ortsende kam er aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 42-jährige Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro.Am Samstagmorgen fuhr ein junger Mann mit seinem Wagen von Kalchreuth in Richtung Heroldsberg und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Kurz vor der Einmündung Kalchreuther Weg / Hauptstraße bremste er sein Fahrzeug ab und kam dabei aufgrund des Schneematsches ins Rutschen. Das Auto rutschte gegen ein Verkehrszeichen, welches hierdurch beschädigt wurde. Am Wagen entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro . Das Verkehrszeichen wurde durch den Bauhof ersetzt