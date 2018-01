Gewaltverbrechen in Oberfranken: Getötete 19-Jährige stellt Ermittler vor Rätsel

Mit Hochdruck arbeiten die Sonderkommission "Alsenberg" und die Staatsanwaltschaft Hof an der Aufklärung des Gewaltverbrechens an einer 19 Jahre alten Frau in Hof . In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weiterhin Zeugen.Am Nachmittag des Sonntags, 7. Januar 2018, entdeckten Angehörige die 19-Jährige tot in ihrer Wohnung in dem markanten Backsteinhaus in der Alsenberger Straße 76. Aufgrund der Gesamtumstände gingen die Beamten sehr schnell von einem Gewaltverbrechen aus und riefen die Sonderkommission "Alsenberg" ins Leben. Eine Obduktion bestätigte die ersten Erkenntnisse.Die mittlerweile über 30 Kripobeamten ermitteln derzeit mit Hochdruck. Insbesondere mussten zahlreiche Vernehmungen durchgeführt werden. Weiterhin wurde der Bereich des Tatortes weiträumig abgesucht und Spuren akribisch gesichert.Trotz der intensiven Ermittlungen ist die Polizei auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Sonderkommission hat folgende Fragen:-Wer hat am Sonntag, 7. Januar 2018, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes, Alsenberger Straße 76, gesehen?-Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen stehen könnten?Wichtig: Selbst Wahrnehmungen, die nach erster eigener Beurteilung nicht unmittelbar etwas mit der Tat zu tun haben, können für die Kripobeamten entscheidend sein. Zeugen werden daher nochmals dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.