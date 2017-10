Fußgängerin in Oberfranken angefahren - Unfallverursacher flüchtet

In Münchberg wurde am Donnerstag um 8.45 Uhr in der Bayreuther Straße bei der Eisenbahnunterführung eine Fußgängerin angefahren. Die Frau, die mit ihrem Rollator die Straße überqueren wollte, wurde durch den Anstoß auf den Gehweg geschleudert.Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, kümmerten sich sofort um die verletzte Frau und verständigten die Polizei.Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unfallfahrer unbeeindruckt weiter. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fluchtauto führte nach kurzer Zeit zum Erfolg. Das Fahrzeug, das im Frontbereich beschädigt war, wurde auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes in der Theodor-Heuss-Straße durch eine Streife entdeckt.Der 78-jährige Unfallverursacher kam kurze Zeit später zu seinem Auto zurück. Er hatte wohl einen Anstoß bemerkt, war aber weitergefahren, da er einen Termin hatte.Die Rentnerin wurde mit einer offenen Handfraktur und Prellungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Am Auto und am Rollator entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.100 Euro.