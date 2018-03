Erstes InnenHofKonzert

Am Donnerstag, den 3. Mai gehen sie wieder los ? die InnenHofKonzerte. Im parkähnlichen Eingangsbereich des Tierheims Hof erwartet die Besucher der urige Oberkrainersound der ?Frankenkrainer?. Die Musiker, die schon seit über 30 Jahren auf Festen wie dem Schlappentag oder dem Hofer Volksfest aufspielen, sind weit über die Region hinaus bekannt.

?Back to the Roots? lautet ihr Motto in der neuen Formation und man darf sich auf 5 Herzblut-Musiker freuen, die auch die InnenHofKonzerte wieder zu ihren Wurzeln zurückführen: Ein schöner Gartenhof, unverstärkte Musik und selbstgemachte Brotzeiten.

Für Letztere sorgen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tierheims und Tierschutzvereins Hof und die Metzgerei Strobel aus Dörnthal. Bratwürste vom Strohschwein, Steaks und auch selbstgemachte vegetarische und vegane Snacks umfasst das Angebot. Natürlich sind auch die Brauerei Scherdel und die Weinhandlung Kretschmann als jahrelange InnenHofKonzert-Sponsoren wieder mit im Boot.

Alle Ausgestalter des Konzerts, angefangen von den Musikanten bis hin zum Catering, verzichten zugunsten des Tierheims auf Gagen und Berechnungen. Im Namen des Tierheims und des Stadtmarketing Hof e.V. ergeht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!

InnenHofKonzert von 19.00 -21.00 Uhr. Eintritt frei.

