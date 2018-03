Erneuerung der Jahnstraße:

Das Staatliche Bauamt Bayreuth sanierte im letzten Jahr zusammen mit der Stadt Hof und den Stadtwerken (HEW) die Jahnstraße. Die Arbeiten an der Fahrbahn konnten noch vor dem Winter fertiggestellt werden. Ab dem 19.03.2018 erfolgen die Restarbeiten, damit die Maßnahme nun endgültig abgeschlossen werden kann.

Die Restarbeiten in der Jahnstraße werden ab Montag, den 19.03.2018 wieder aufgenommen, beginnend am südlichen Gehweg auf Höhe der Kreuzkirche bis zur Dr.-Enders-Straße. Es wird dabei zunächst die südliche Gehwegseite fertig gestellt. Hierfür müssen auch die Parkstreifen am Gehweg sowie die Einmündung der Heinrich-Egloff-Straße gesperrt werden. Die Zufahrt zur Heinrich-Egloff-Straße ist über die Dr.-Enders-Straße und Am Breiten Rasen möglich. Aus der Heinrich-Egloff-Straße kann während dieser Zeit nicht in die Jahnstraße eingefahren werden. Nach der Fertigstellung des südlichen Gehwegbereiches werden die nördlichen Gehwege fertiggestellt und abschließend die Parkbuchten asphaltiert.

Das Staatliche Bauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die einhergehenden Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof