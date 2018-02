Unter dem Dach der Karolinenstraße 37 befindet sich das neue Demografie- und Migrationsbüro der Stadt Hof. Unter Leitung von Dr. Katharina Bunzmann werden dort eine Vielzahl an Querschnittsaufgaben erfüllt: Die Themen Demografie, Frauen und Senioren sind dort genauso angesiedelt wie Flüchtlingskoordinatorin Wendy Müller-Elliott oder die neue Bildungskoordinatorin Dr. Sandra Häupler, deren Aufgabengebiet unter anderem beinhaltet, ein Integrationskonzept für Zugewanderte zu erarbeiten.

?Hier werden eine Vielzahl an Aufgaben wahrgenommen, die auf den ersten Blick vielleicht wenig miteinander zu tun haben?, so Dr. Katharina Bunzmann. ?Tatsächlich können die Bereiche aber als Querschnittsaufgaben aufgefasst werden, die in den neuen Räumen nun endlich gebündelt angegangen werden können.? Das Büro versteht sich zudem beim Thema Migration auch als Anlaufstelle für Einheimische gleichermaßen wie für Zugewanderte. Die Räume sind barrierefrei erreichbar.

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Bürgermeister Eberhard Siller schnitten offiziell das Band zur Einweihung durch und wünschten den Mitarbeiterinnen alles Gute bei der künftigen, gemeinsamen Arbeit.



v.l.: Wendy Müller-Elliott (Flüchtlingskoordinatorin), Dr. Sandra Häupler (Bildungskoordinatorin), Klaus Wulf (Fachbereichsleiter Jugend und Soziales), Bürgermeister Eberhard Siller und Dr. Katharina Bunzmann

sowie

v.r. Heidi Ludwig, Verwaltungsdirektor Leo Reichel und Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner

mit Vertreterinnen und Vertretern des Seniorenrates, des Stadtrates und Gästen

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof