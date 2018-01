Die Hussitenführung wächst weiter

Es ist einer der absoluten Höhepunkte des jährlichen Schlappentags-Wochenendes nach Pfingsten: Wenn am Sonntag vor dem "Hofer Nationalfeiertag" die "Hussiten" durch die Stadt ziehen und die Geschichte des Jahres 1430 erzählen, dann zieht die im Stile eines Theaterstücks inszenierte, historische Stadtführung nicht selten mehrere Hundert Besucher in ihren Bann. In aufwendigen Kostümen des 15. Jahrhunderts gekleidet, sind es dann die Hofer Gästeführerinnen und Gästeführer, die als Laiendarsteller den Gründungsmythos des Hofer Schlappentages an die Besucher vermitteln. Diese kommen nicht selten von weit her, um am beliebten Fest der Hofer teilzunehmen. Um das mittelalterliche Spektakel auf die Bühne zu stellen, probt das mittlerweile 24köpfige Ensemble insgesamt dreimal gemeinsam und sucht derzeit für das Spektakel noch weitere Akteure.

Dazu Organisator Leo Cepera: "Unsere Darsteller sind mit viel Herz und Leidenschaft bei der Sache. Wir alle kommen aus der Region und möchten die Geschichte des Schlappentages möglichst lebendig an Touristen, aber auch interessierte Einheimische vermitteln. Die Hussitenführung ist in den letzten Jahren in ihrem Aufwand immer mehr gewachsen und auch in diesem Jahr suchen wir noch einige Mitstreiter, die uns helfen, die Führung bestmöglich auf die Straße zu bekommen."

So werden in diesem Jahr noch insgesamt 9 Darsteller gesucht. Diese sollen fünf Hussiten, drei Hofer Bürgerinnen und Bürger sowie einen Mönch darstellen. "Wer sich schon immer mal im Theaterspielen ausprobieren wollte und Lust hat, bei uns mitzumachen, der sollte sich bis zum 15. April 2018 bei der Tourist-Info in Hof melden. Eine Woche später findet dann ein kleines Casting für die zu vergebenden Rollen statt. Unser Team freut sich auf weitere Aktive", so Leo Cepera weiter.

In diesem Jahr findet die Hussitenführung erstmals mit öffentlicher Probe und Generalprobe statt. Die Probentermine wurden auf Samstag, 21.04 um 15:00 Uhr und Freitag, 27.04. um 16:00 Uhr gelegt. Die Generalprobe findet am 05.05. um 14:00 Uhr statt. Zu allen drei Proben sind Zuschauer herzlich willkommen. Treffpunkt ist jeweils an der Touristinformation (Ludwigstraße 24).



Bild: Stephan Weiss

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof