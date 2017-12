Dank staatlicher Fördermittel:

?Früher hat man sich mit Händen und Füßen verständigt, wenn man nicht dieselbe Sprache gesprochen hat, heute macht man das mit Tablets und digitalen Bilderrahmen?, so Bürgermeister Eberhard Siller. An insgesamt 16 Kindertageseinrichtungen in Hof verteilte er nun die technischen Geräte. Sie sollen dort sprachliche Barrieren abbauen, wo besonders viele Kinder von Asylbewerbern und Flüchtlingen betreut werden.

Es handelt sich dabei um Dauerleihgaben der Stadt Hof, die aus Projektfördermitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen angeschafft werden konnten. Das Projekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration ausgewählt und durch den Freistaat Bayern mit Haushaltsmitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.

Durch die Tablets und digitalen Bilderrahmen soll die Integrationsarbeit mit Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen unterstützt werden. Denkbar ist der Einsatz bereits bei den ersten Aufnahmegesprächen (bildliche Vorstellung der Einrichtung, was die Kinder benötigen im Kindergartenalltag) bis hin zu Elterngesprächen (wie hat sich das Kind bereits integriert) und zur Unterstützung der Sprachförderung mittels Bildern, Spielen und Programmen mit den Kindern direkt.

Bürgermeister Siller nutzte die Gelegenheit, um den Trägern der verschiedenen Einrichtungen ausführlich für ihre Arbeit zu danken. Früher habe man sich Sorgen gemacht, dass Betreuungsplätze leer blieben, heute sei die Situation genau umgekehrt. ?Die Arbeit ist nicht immer einfach, das ist mir bewusst. Aber ich weiß auch, dass Sie alle das ganz hervorragend machen.?



v.l.: Angelika Andrusch (Kindergarten in der Neustadt e.V.), Dr. Matthias Westerhoff (Ev. Kinderhaus Kreuzkirche), Susanne Erl (Kindergarten St. Pius), Marion Seidel (Kath. KiTa St. Marien), Marianne Teckelmann (BRK Casa Montessori Kinderhaus), Markus Tremel (BRK Kindertagesstätte), Elke Wendte (Kath. Kindertagesstätte St. Konrad), Bürgermeister Eberhard Siller, Klaus Endl (AWO Kinderhort), Bettina Krebs-Niclas (Montessori Kinderhaus der Lebenshilfe Hof/Hort), Kirstin Kitschke (Bewegungskindergarten St. Johannes), Melanie Zimmermann (KiTa Emilia Diakonie Hochfranken), Christina Ströhla (Abenteuerkindergarten St. Johannes), Gabriele Pflittner (Kinderwelt St. Lorenz), Regina Winkler (KiTa Auferstehungskirche), Christina Merkel (Kinderhaus Der gute Hirte). Es fehlt: AWO Kindertagesstätte

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof