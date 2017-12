Der Christbaummarkt der Stadt Hof findet auch in diesem Jahr wieder am Kirchplatz vor der Michaeliskirche gegenüber des Rathauses statt. Er beginnt am Samstag, den 09. Dezember, und dauert bis zum 23. Dezember. Die Christbäume gibt es immer zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. Am Kirchplatz und am Maxplatz stehen wieder ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Der Markt ist auch bequem mit dem Bus von der Haltestelle Ludwigstrasse aus erreichbar. Die vier Anbieter der Christbäume aus dem Frankenwald freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof