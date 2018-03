Hof ist nach wie vor eine Einkaufsstadt: Viele Händler in der Saalestadt sind alteingesessen und wissen nur zu gut, wie Handel funktioniert. Nun aber hat sich das Kundenverhalten verändert, was zu deutlich gestiegenen Herausforderungen an das Gewerbe führt, wenn die Zukunft des Unternehmens oder des Geschäftes positiv gestaltet werden soll. Was gestern noch das Branchenbuch, Flyer oder die Meinung des Nachbarn waren, sind heute Einträge bei Google und Facebook, der Auftritt dort sowie die dort erlangten Bewertungen sowie die Kundenbindung über soziale Medien. Nur, wem es neben klassischer Werbung auch gelingt, über die Google-Suche nach Produkt und Ort zu den ersten Suchergebnissen zu gehören, der wird für die Masse an Kunden zukünftig noch findbar sein. Nur, wer geschickt die Bedürfnisse seiner Kundschaft mit der Bequemlichkeit des Internets verknüpft, der kann am Markt bestehen. Stationäre Geschäfte sind heute wie nie zuvor auf die Kombination mit einem erfolgreichen Internetbusiness angewiesen.

Der Bürgernetzverein Hof bietet nach einer erfolgreichen Veranstaltung im Januar nun eine weitere kostenlose Schulung an, die eben jene Kompetenzen in ihren Grundlagen vermittelt. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt wie man - auch als Social-Media-Laie - nur mit Basis-Internet-Kenntnissen, diese Potentiale für sich nutzen kann um im 21.Jahrhundert nicht abgehängt zu werden oder gar für die jüngere Generation komplett unsichtbar zu sein. Geschult werden fast ausschließlich Qualifikationen und Maßnahmen, für die keinerlei zusätzliche Kosten für Werbung, Agenturen oder Marketing anfallen.

Hierzu zählen u.a. :

- Mein Eintrag bei Google Maps

- Mein Eintrag bei Facebook

- Meine aktive Präsenz bei Facebook, Instagram und/oder Twitter

- Wie bringe ich meine Website in den Suchergebnissen nach oben?

Datum: Mittwoch, 11. April 2018

Ort: Rathaus, Klosterstr. 1, Kleiner Sitzungssaal (1. Stock)

Zeit: 18.30 Uhr

Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter: vorstand@bnhof.de

Der Eintritt ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof