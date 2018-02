Brandserie in Oberfranken geklärt: Polizei legt Brandstifter das Handwerk

Drei Brände innerhalb weniger Minuten



Nachdem am frühen Sonntagmorgen innerhalb kurzer Zeit an verschiedenen Orten bei Schauenstein im Landkreis Hof drei Brände festgestellt wurden und zuvor an einem wenige Kilometer entfernten Pendlerparkplatz zwei Autos ausbrannten, legte die Hofer Kriminalpolizei dem mutmaßlichen Brandstifter nun das Handwerk.Der 19 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Hof geriet bereits kurze Zeit nach dem Entdecken der Feuer in das Visier der Ermittler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging gegen ihn am Montag Untersuchungshaftbefehl.Gegen 1.45 Uhr kam es zunächst am Pendlerparkplatz an der Staatsstraße 2692 bei der Anschlussstelle Berg/Bad Steben zur A9 zum Brand der beiden dort abgestellten Fahrzeuge. Während ein Opel Corsa komplett ausbrannte, setzten die Flammen auch einen daneben geparkten Mercedes in Brand. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bereits bei diesem Feuer war der 19-Jährige den Einsatzkräften aufgefallen, nachdem er vom Brandort als Erster den Notruf abgesetzt hatte.Gut drei Stunden später, kurz vor 5 Uhr, wurden die Feuerwehren in Neudorf bei Schauenstein dann zu einem brennenden Wertstoffcontainer gerufen, der offensichtlich in Brand gesteckt wurde. Das Feuer war rasch gelöscht, es entstand ein Sachschaden von zirka 300 Euro. Aufmerksamen Zeugen war auch hier der Wagen des 19-jährigen Mannes aufgefallen.Keine 30 Minuten später, kurz vor 5.30 Uhr, brannte eine Mülltonne am Friedhof in der Mozartstraße in Schauenstein. Auf den Weg dorthin stellten die Feuerwehrkräfte einen weiteren Mülltonnenbrand im Kirchweg fest, der drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Durch ihren raschen Einsatz hatten die Feuerwehrleute die Flammen rasch im Griff. Dennoch zog das Feuer die Hausfassade und einen Holzschuppen in Mitleidenschaft und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro.Polizisten aus Naila und der Kriminaldauerdienst aus Hof hatten umgehend die ersten Ermittlungen zur Ursache der Feuer aufgenommen. Erste Spurensicherungsmaßnahmen bestätigten rasch den Verdacht der Beamten, dass alle Brände absichtlich gelegt wurden. Aufgrund wertvoller Zeugenhinweise und weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen geriet der 19 Jahre alte Mann schnell in das Visier der Kriminalbeamten. Er konnte von den Polizisten kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Während Brandfahnder in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hof die weitere Ermittlungsarbeit übernahmen, erhärtete sich der Tatverdacht gegen den jungen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging gegen ihn am Montag Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung. Mittlerweile sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein.