Ampeln werden gewartet

Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten werden in der nächsten Woche zwei Ampelanlagen zeitweilig außer Betrieb genommen. Es handelt sich konkret um die Ampel an der Kreuzung Enoch-Widman-Straße ? Gabelsberger Straße, die am Montag und Dienstag (11.-12.12.) technisch überholt werden wird. Die Ampelanlage an der Kreuzung Wunsiedler-Str.-An der Moschenmühle ? An den Mühlwiesen wird am Mittwoch sowie am Donnerstag (13.-14.12.) nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 9 Uhr bis 15 Uhr des Folgetages statt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof