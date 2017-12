Ab 12. Dezember:

An den beiden Eisenbahnbrücken in der Jahnstraße müssen Bauwerksuntersuchungen durchgeführt werden. Aus diesem Grund leitet das Staatliche Bauamt im betreffenden Abschnitt den Verkehr wechselseitig über Ampelschaltungen. Die Straße wird nicht gesperrt. Die Ampeln befinden sich oberhalb und unterhalb des Geländes des Jahnsportplatzes. Auch die Gehwege können nach Bedarf im Wechsel gesperrt sein. Die entsprechende Leitung des Verkehres beginnt am 12. Dezember und dauert längstens bis 15. Dezember.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof