A9: Zwei Lastwagen rutschen auf schneeglatter Fahrbahn ineinander

Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Münchberg-Süd sind am Mittwochmittag zwei Lastwagen ineinander gerutscht - vermutlich aufgrund starker Schneefälle zu dem Zeitpunkt des Unfalls.Beide Laster waren in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als sie auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und auf- beziehungsweise ineinander und in der Folge in den Straßengraben rutschten. Beide Fahrer konnten nicht mehr selbstständig ihre Führerhäuser verlassen, wurden von den Rettungskräften aber rasch befreit.Laut ersten Angaben der Polizei gab es zwei Leichtverletzte bei dem Unfall. Der rechte Fahrstreifen der A9 war zeitweise blockiert.