Zwei Verletzte bei Unfall in Naila

Zwei Verletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagmittag in der Kronacher Straße in Naila.



Laut Polizei wollte ein 19-Jähriger vom Grundstück eines Autohauses auf die Kronacher Straße einfahren. Dabei übersah er das Auto eines 45-jährigen Mannes, der zur gleichen Zeit stadteinwärts fuhr.



Beide Autos stießen so heftig zusammen, dass beide Unfallbeteiligte ins Nailaer Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro.