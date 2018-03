Zwei Verletzte bei Unfall in Hof

Auf der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/ Stephanstraße in Hof ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-jähriger VW-Passat-Fahrer musste an der dortigen Ampel verkehrsbedingt warten. Der Mann war in Fahrtrichtung Wunsiedler Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 43-jähriger Opel-Astra-Fahrer ungebremst auf den Wartenden auf. Aufgrund der hohen kinetischen Energie wurden beide Fahrzeuge über die Kreuzung geschleudert.



Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie durch ein örtliches Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme durch die Polizei.