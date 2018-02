Zwei Verletzte bei Unfall in Hof

An der Kreuzung Marienstraße/ Ecke Schillerstraße in Hof ist es am Freitag, gegen 11.10 Uhr, zu einen schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Kollision fand mitten auf der Kreuzung statt. Zu der genauen Unfallursache laufen derzeit noch die Ermittlungen, teilte die Polizei mit.



Leichtverletzt wurde eine 19-jährige Frau, die mit einem Ford Fiesta auf der Schillerstraße unterwegs war. Schwerer wurde die 28-jährige VW Polo-Fahrerin verletzt, die auf der Marienstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen im Frontbereich massiv zusammen; die Airbags lösten aus.



Aufgrund der massiven Beschädigungen mussten die Autos von Abschleppunternehmen geborgen werden. Es kam zu Behinderungen. Beide Fahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.