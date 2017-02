Zusammenstoß mit Laster: Auto im Landkreis Hof fängt Feuer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich ersten Angaben zufolge am frühen Dienstagabend auf der Staatsstraße bei Berg im Landkreis Hof ereignet.



Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet gegen 17.45 Uhr eine Autofahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto fing an zu brennen, wurde aber durch die rasch eintreffende Feuerwehr Berg gelöscht.



Die Fahrerin wurde bei dem Unfall offenbar schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße musste komplett gesperrt werden.