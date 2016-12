Weihnachtsmarkt Hof: Mann klaut mit 3,4 Promille Christbaumkugeln

Am Hofer Weihnachtsmarkt kam es am Dienstag, gegen 20.45 Uhr, zu einem Polizeieinsatz. Passanten verständigten die Polizeiinspektion Hof und baten um eine Streife. Dies berichtete die Polizei.



Am Weihnachtsmarkt saß ein 55-jähriger Mann am Boden und konnte von sich aus nicht mehr aufstehen. Schnell bemerkten die Beamten, dass er Mann erheblich alkoholisiert war. Aufgrund dessen ist er vermutlich auch zuvor gestürzt und kam nicht mehr auf die Beine.



Als ihn die Beamten aufhalfen, fielen Scherben einer Christbaumkugel aus seiner Jackentasche. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine Christbaumkugel handelt, die die Bäume des Hofer Weihnachtsmarktes zieren.



Als die Polizisten seinen mitgeführten Rucksack kontrollierten, wurden sie auch dort fündig. Insgesamt hatte der total betrunkene Dieb fünf Christbaumkugeln entwendet. Als weitere polizeiliche Maßnahme vor Ort wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt.



Die Beamten trauten ihren Augen nicht. Der Mann hatte über 3,4 Promille intus. An eine vorläufige Festnahme war nicht mehr zu denken. Er wurde dem BRK übergeben und anschließend zur Überwachung in das Hofer Klinikum verbracht. Der betrunkene Dieb bekommt nun eine Anzeige wegen Diebstahl.