Verdacht auf Abrechnungsbetrug: Staatsanwaltschaft Hof ermittelt gegen Facharzt

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Fehlverhalten im Gesundheitswesen in Hof ermittelt gegen einen in Oberfranken ansässigen Facharzt wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs in einer Vielzahl von Fällen zum Nachteil mehrerer Abrechnungsstellen.



Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, wurden am 18. Januar diesen Jahres fünf Objekte von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei durchsucht und umfangreiche Unterlagen sichergestellt. An der Maßnahme waren 39 Kriminalbeamte und vier Staatsanwälte beteiligt. Mehrere Abrechnungsstellen hatten Strafanzeige erstattet.



Die Höhe des möglichen Betrugsschadens sei derzeit noch unklar. Die Auswertung der Unterlagen werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hof.