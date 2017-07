Unfall im Freibad Hof: Achtjähriger liegt reglos am Beckenboden

Zu einem Badeunfall kam es Dienstagnachmittag im Hofer Freibad. Ein Achtjähriger lag regungslos am Beckenboden und musste von Ersthelfern und den Bademeistern reanimiert werden. Der Junge kam anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, berichtet die Polizei.



Am Samstag teilte die Polizei mit, dass der Junge am Freitag im Krankenhaus gestorben ist.



Kurz vor 14 Uhr hielt sich der Junge im sogenannten Spaßbecken des Hofer Freibades in der Ascher Straße auf. Kurz darauf entdeckte eine Besucherin den Jungen regungslos am Beckenboden und zog ihn aus dem Wasser. Eine zufällig anwesende Krankenschwester leistete umgehend Erste Hilfe, bevor gleich darauf die Bademeister die Maßnahmen fortsetzten. Unter notärztlicher Begleitung kam das Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.



Die Kriminalpolizei Hof hat vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des tragischen Ereignisses aufgenommen.