Unfall auf der A9 bei Münchberg - Verursacher geflüchtet

Bei einem Unfall auf der A9 bei Münchberg wurden am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.Laut Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort fuhr ein Autofahrer bei der Auffahrt Münchberg auf die Autobahn und zog gleich auf die linke Spur. Dadurch wurden die nachfolgenden Fahrer zu scharfen Bremsmanövern gezwungen. Zwei Autos kamen dabei ins Schleudern und wurden in die Mittelleitplanke gedrückt.Im Anschluss an den Unfall bildete sich ein langer Stau, der sich zeitweise über neun Kilometer erstreckte.Kritik gab es von den Einsatzkräften vor Ort an den Autofahrern im Stau: Scheinbar hatte die Bildung einer rettungsgasse nicht funktioniert. Teilweise brauchten die Einsatzfahrzeuge lange, um überhaupt zum Unfallort zu gelangen.So funktioniert die Rettungsgasse richtig: