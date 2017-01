Unbekannter bricht in Wohnhaus in Hof ein

Nach einem Einbruch am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße ist ein bislang unbekannter Täter ohne Beute geflüchtet, teilt die Polizei mit. Die Polizei vermutet, dass die zurückkehrenden Bewohner den ungebetenen Gast überrascht haben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.



Die Dunkelheit der Abendstunden habe der Einbrecher genutzt, um in der Zeit von 17 Uhr bis 18.45 Uhr ins Wohnhaus einzusteigen. Durch eine gewaltsam geöffnete Türe verschaffte er sich Zutritt in das Gebäude. Im weiteren Verlauf durchsuchte er das Anwesen und durchwühlte mehrere Schränke und Behältnisse. Anscheinend durch die heimkehrenden Bewohner gestört, flüchtete der Täter ohne Beute. Insgesamt hinterließ er einen Schaden von rund 1000 Euro.



Zeugen, die am Montagabend in der Hermann-Löns-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.