Schwerer Verkehrsunfall in Trogen

In der Regnitzstraße in Trogen (Landkreis Hof) kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein 34-jähriger Autofahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen.



Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 40-Jährigen gegen einen Gartenzaun geschleudert. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht. Die 40-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.



Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch ein örtliches Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen werden.