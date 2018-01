Schwerer Unfall auf der A72 bei Hof - Frau lebensgefährlich verletzt

Feuerwehr muss eingeklämmte Fahrerin befreien



Am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 72 bei Trogen (nahe Hof), zwischen dem Autobahndreieck Hochfranken und der Landesgrenze zu Sachsen. Eine 52 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Chemnitz. Kurz nach dem Autobahndreieck schrammte der Pkw zuerst an der Mittelleitplanke, dann an der rechten Leitplanke entlang und stieß schließlich ein weiteres Mal in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte.Das Fahrzeug kam schließlich stark beschädigt auf der linken Fahrspur zum Stehen. Vorbeifahrende Autofahrer hielten an und betätigten den Notruf. Sofort wurden die Verkehrspolizei Hof, Rettungsdienste und die Feuerwehren aus Töpen und Trogen an die Unfallstelle beordert.Die Feuerwehr musste die eingeklemmte und zunächst nicht ansprechbare Fahrerin aus dem Auto befreien. Der Notarzt attestierte laut Polizei bei der Erstversorgung lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Plauen gebracht. Neben der 52 Jahre alten Fahrerin waren noch zwei junge Frauen in dem Unfallwagen. Eine davon erlitt leichtere Verletzungen, die andere blieb unverletzt.Weshalb die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist bislang unklar. Der Unfallwagen wurde total beschädigt und mehrere Felder Leitplanke wurden eingedrückt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden laut Polizei auf über 20 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn A 72 gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Chemnitz wurde am Autobahndreieck Hochfranken auf die A 93 abgeleitet.