Schwer verletzter Motorradfahrer im Landkreis Hof: 47-Jähriger stürzt auf A93

Wegen eines Fahrfehlers stürzte am Mittwochvormittag ein Motorradfahrer auf der A 93 bei Regnitzlosau. Der 47-Jährige rutschte im Anschluss unter die Mittelschutzplanke und verletzte sich dabei schwer.



Zur ärztlichen Behandlung wurde der Verletzte ins Klinikum Hof gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.