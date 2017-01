Schneetreiben sorgt für Verkehrsbehinderungen und Unfälle in Oberfranken

Das starke Schneetreiben mit Schneeverwehungen sorgte in Oberfranken in der vergangenen Nacht für einige Verkehrsbehinderungen auf den Straßen. Laut Polizei ereigneten sich etwa 60 Unfälle, bei denen acht Menschen leicht verletzt wurden. Besonders betroffen waren der Hofer Landkreis und der Landkreis Wunsiedel.Auf der B289 zwischen Weißdorf und Münchberg war stellenweise kein Vorwärtskommen mehr. Die Streufahrzeuge waren im Dauereinsatz.Auf der B4 bei Weichengereuth stellte sich ein Sattelzug quer und blockierte die Stadtautobahn Richtung Coburg. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Bahnstrecke im Bereich des Güterbahnhofes musste gesperrt werden, da der havarierte Lkw in der Nähe der Gleise stand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Größerer Schaden blieb dank der vernünftigen Fahrweise der Verkehrsteilnehmer aus.