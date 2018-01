Reifglätte auf A9 bei Münchberg: Auto mit 160 km/h ins Schleudern geraten

Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Bayreuth fuhr am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Autobahn in Richtung Berlin. Nach eigenen Angaben fuhr er mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h. Auf der teilweise reifglatten Fahrbahn in der Münchberger Senke brach sein Heck aus und sein Auto schleuderte gegen den Anhänger eines Lkw, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war., wie die Polizei berichtete.



Der Fahrer des Audi wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Münchberg gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Ein nachfolgender Autofahrer fuhr noch über herumliegende Fahrzeugteile und beschädigte den Unterboden seines Fahrzeugs. Der Gesamtunfallschaden liegt bei etwa 55.000Euro.