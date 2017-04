Regnitzlosau: Betrunkener Autofahrer kracht in Rathaus

Ein betrunkener 30-Jähriger ist am Sonntag in Regnitzlosau gegen das Rathaus gekracht.



Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus dem Landkreis Hof mit seinem BMW gegen 18 Uhr ins Schleudern geraten. Er touchierte erst einen Gartenzaun, einen Stromverteilerkasten und ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen die Mauer des Rathauses.



Sein Beifahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto hatte nur noch Schrottwert.



Der Unfallfahrer war mit 1,58 Promille deutlich alkoholisiert und musste zur Blutentnahme. Seinen

Führerschein war er an Ort und Stelle los. Außerdem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.