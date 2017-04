Raubüberfall mit Messer in Hof: Unbekannter erbeutet Bargeld in Tankstelle und flieht

Mit mehreren hundert Euro konnte ein noch unbekannter Mann am späten Sonntagabend nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hof entkommen. Wie die Polizei mitteilt, verlief die Fahndung bisher ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Hof bittet auch um die Mithilfe der Bevölkerung.



Der vermummte Täter betrat kurz nach 22 Uhr die Tankstelle in der Ernst-Reuter-Straße nahe der Hofecker Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin übergab dem Unbekannten mehrere Scheine, worauf er sofort zu Fuß die Flucht in Richtung eines nahe gelegenen Fußwegs ergriff.



Kurz darauf verständigte die Angestellte die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Hundeführer mit Diensthund fahndeten umgehend nach dem Tatverdächtigen, jedoch ergebnislos.



Zeugenaufruf: Täterbeschreibung

• etwa 20 Jahre alt

• geschätzte 170 Zentimeter groß und schlank

• bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift "Area Sixty-Two", mittelblauer Arbeitshose mit schwarzen Stoffeinsätzen und dunklen Arbeitsschuhen

• trug bei der Tat eine schwarze Sturmhaube sowie graue Handschuhe

• sprach deutsch ohne Akzent



Die Ermittler fragen

- Wer hat am Sonntag um etwa 22 Uhr Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle in der Ernst-Reuter-Straße nahe der Hofecker Straße gemacht?

- Wer kennt einen Mann, auf den die Beschreibung passen könnte und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

- Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnten?



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.