Räuber überfallen und verletzen 56-Jährigen in Hof - Zeugen gesucht

Während ein 56-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Bismarckstraße etwas in seinem Rucksack verstaute, traten ihn zwei Unbekannte von hinten und raubten ihm ein Kuvert mit Bargeld. Das teilt die Polizei Hof mit und bittet um Hinweise.



Der 56-Jährige hatte sich am Sonntag, gegen 15.45 Uhr, an den hinteren Treppen der Marienkirche seinem Rucksack zugewandt, als die zwei Täter von hinten an ihn heran traten.



Einer der Beiden trat dem Mann in die Kniekehle, woraufhin dieser auf den Boden stürzte. Im gleichen Moment griff einer der Angreifer in die Gesäßtasche des Opfers, zog ein Kuvert mit einem niedrigen Geldbetrag heraus und nahm es an sich. Danach entfernten sich beide in Richtung Lorenzstraße.



Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, meldete sich allerdings erst am darauffolgenden Tag bei der Polizei.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männer waren 25 bis 30 Jahre alt, hatten kurze schwarze Haare und einen dünnrasierten "Backenbart".

Einer der beiden war etwa 1,75 Meter groß, trug dunkelblaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt.

Sein Komplize war etwas größer und trug eine schwarze Hose mit schwarzem Polo-Shirt.



Zeugen des Vorfalles, insbesondere zwei Passantinnen, eine mit Hund und eine mit Kinderwagen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof, unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.