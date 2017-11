Ohne Führerschein und unter Drogen: 24-Jähriger klaut BMW

Bei einer Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen am Samstagmorgen samt Originalschlüssel im Landkreis Landsberg am Lech gestohlen wurde. Noch bevor eine sichere Anhaltung mit weiteren Streifenbesatzungen an der Anschlussstelle Rehau erfolgen konnte, hielt der Fahrer unvermittelt auf dem Seitenstreifen kurz vor der Ausfahrt an.



Beamte der Polizeiinspektion Fahndung nahmen daraufhin den 24-Jährigen vorläufig fest. Bei den ersten Ermittlungen vor Ort fanden die Fahnder im Fahrzeug ein gestohlenes Kennzeichen. Zudem lagen Anzeichen dafür vor, dass der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war und darüber hinaus noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war.



Der Kriminaldauerdienst der Kripo Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie sich hierbei herausstellte, wohnt der Festgenommene im Anwesen der Fahrzeugbesitzer und nahm offenbar in einem günstigen Moment die Fahrzeugschlüssel an sich. Das fast elf Jahre alte Fahrzeug stellten die Polizisten vor Ort sicher und übergeben es an die Eigentümer. Gegen den 24-Jährigen sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.