Nach Schwächeanfall: Frau kracht in Naila in Schaufenster

Eine 79-jährige Autofahrerin ist am Montag nach einem Schwächeanfall in der Hofer Straße in Naila schwer verunglückt. Das berichtet die Polizei.



Die Frau war stadtauswärts unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor. Scheinbar führerlos überquerte das Auto erst auf der rechten Fahrzeugseite den Gehweg und streifte dann eine Hauswand. Danach überquerte der Kleinwagen die gesamte Hofer Straße nach links und krachte in den verglasten Eingangsbereich einer dortigen Praxis. Dort blieb der Wagen stehen.



Glück im Unglück, dass die im Eingangsbereich stehende Praxismitarbeiterin nicht zu Schaden kam. Auch die 79-Jährige kam anscheinend ohne schweren Unfallverletzungen davon. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden am Auto schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Der Gebäudeschaden, samt zerborstener Glasfront und zerstörtem Praxismobiliar, dürfte rund 13.000 Euro betragen