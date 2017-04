Mit Kopf gegen Wand geschlagen: Betrunkene gehen in Rehau aufeinander los

In den frühen Morgenstunden des Sonntags gerieten zwei junge Frauen aus Rehau (Landkreis Hof) in ihrer gemeinsamen Wohnung derart in Streit, dass eine ins Klinikum nach Hof gebracht werden musste.



Laut Angaben der Geschädigten wurde sie dabei zweimal mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen.



Auslöser der Auseinandersetzung war laut Polizei wahrscheinlich der hohe Alkoholpegel der beiden Frauen. Die Verletzte hatte nämlich fast zwei Promille, die andere Dame 3,6 Promille Alkohol im Blut.



Die Staatsanwaltschaft Hof ordnete deshalb bei beiden Frauen eine Blutentnahme an.