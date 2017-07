Marktredwitz: Einbrecher wird verletzt gefunden, Komplize ist noch auf der Flucht

Während einer Fahrzeugkontrolle auf der B303 in der Nacht zum Montag (3. Juli) flüchteten zwei Männer zu Fuß. Bei der eingeleiteten Fahndung konnte ein Mann vorläufig festgenommen werden, der sich auf der Flucht verletzt hatte. Wie sich später herausstellte brachen die beiden Männer zuvor in eine Tankstelle in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) ein und entwendeten Zigaretten. Einer der beiden Einbrecher befindet sich derzeit noch auf der Flucht.



Kurz nach 3 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Zolls auf der B303 bei Marktredwitz ein verdächtige Wagen auf, den die Polizisten anhielten. Nachdem das Fahrzeug stand, rannten die beiden Insassen in Richtung Lorenzreuth davon. Mit Unterstützung von Streifenbesatzungen der Wunsiedler und Marktredwitzer Polizei sowie der Bundespolizei fahndete die Polizei nach den beiden Männern.





Anwohner finden einen der Flüchtigen verletzt und wählen Notruf





Kurz nach 5 Uhr entdeckte ein Anwohner aus Marktredwitz einen Verletzten und wählte den Notruf. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um einen der Flüchtigen. Der 43 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und kam mit Verletzungen, die er sich wohl bei einem Sturz auf seiner Flucht zuzog, in ein Krankenhaus. Von dem zweiten Mann fehlt bislang jede Spur.



Bei der Durchsuchung des am Kontrollort zurückgelassenen Fahrzeugs entdeckten die Ermittler Aufbruchswerkzeug sowie zahlreiche Zigaretten und stellten diese zusammen mit dem Auto sicher. Überprüfungen an relevanten Objekten führten kurz darauf auch zu einem Tatort. Demnach drangen die Einbrecher in eine Tankstelle in Arzberg in der Marktredwitzer Straße ein und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen den Mann. Das Fachkommissariat für Einbruchdiebstähle bei der Kripo Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Hof um Hinweise zu Beobachtungen in der Tatnacht rund um die Tankstelle in der Marktredwitzer Straße unter der Telefonnummer 09281/ 70 40.